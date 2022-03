Italia-Macedonia, la probabile formazione di Mancini: c'è Insigne

L'Italia di Roberto Mancini dopo due giorni di preparazione a Coverciano sarà oggi a Palermo, dove domani sera andrà in scena la semifinale play-off

Fonte: Tmw

E' partita la missione Nord Macedonia. L'Italia di Roberto Mancini dopo due giorni di preparazione a Coverciano sarà oggi a Palermo, dove domani sera andrà in scena la semifinale play-off, una gara da vincere per poi giocarsi la qualificazione contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Emergenza in difesa - Assenti per infortunio Di Lorenzo e Spinazzola, recuperabile solo per la seconda partita Leonardo Bonucci. Da gestire capitan Chiellini, che non può giocare due gare a distanza di 5 giorni: il ct Mancini in queste ore si sta confrontando con lui, ma è probabile che verrà preservato per l'eventuale seconda partita. In difesa davanti a Donnarumma ci saranno Mancini e Bastoni, con Florenzi ed Emerson Palmieri come terzini.

Meno problemi negli altri reparti - Dal centrocampo in su l'unica grande assenza è quella di Federico Chiesa. Al suo posto spazio a un Berardi che nelle ultime settimane ha dimostrato di attraversa un ottimo momento di forma. Insigne e Immobile completeranno l'attacco, mentre in mezzo al campo con Jorginho ci saranno Barella e Verratti.

La probabile formazione

Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Il programma - La Nazionale lascerà Firenze questa mattina alle 10.30 direzione Palermo. Alle 17.30 la conferenza stampa di Mancini con un giocatore, mentre alle 18 spazio alla rifinitura. La conferenza stampa del ct della Nord Macedonia, con un giocatore, è invece in programma alle 19.30, a seguire la rifinitura sempre sul terreno di gioco dove giovedì sera si disputerà la partita.