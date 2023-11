Italia, Raspadori può finire in panchina: Scamacca favorito per l'Ucraina

Gianluca Scamacca o Giacomo Raspadori, chi guiderà l'attacco dell'Italia questa sera a Leverkusen?

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Scamacca o Giacomo Raspadori, chi guiderà l'attacco dell'Italia questa sera a Leverkusen? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che prova ad analizzare le possibili scelte del commissario tecnico Luciano Spalletti, che nella conferenza stampa di vigilia non ha sciolto i dubbi che riguardano il centravanti degli Azzurri.

Scamacca lievemente avanti, ma sarà staffetta

Spalletti lo ha spiegato chiaro e tondo, con l'Ucraina serviranno centimetri. E per questo l'attaccante dell'Atalanta sembra lievemente in vantaggio su Jack, brillante contro la Macedonia. In ogni caso sarà staffetta, con i due che si alterneranno durante la partita, chiunque parta dall'inizio. Meno possibilità invece per Moise Kean, che non viene da una settimana perfetta e che Spalletti vede anche come esterno nel tridente.