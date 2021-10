"Italiano ha accettato giocatori che altri non avrebbero voluto", frecciata di Commisso a Gattuso?

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale viola tornando sui principali temi della sua visita in Italia, durata un mese e mezzo e che si concluderà lunedì mattina dopo la partita contro il Napoli: "Questo ultimo periodo in Italia sono stato benissimo, soprattutto perché sono ritornato in Calabria, nella mia terra dove c’è il più bel mare del mondo".

Cosa pensa di Italiano e di questo inizio di avventura insieme?

"È un allenatore eccellente. Ha fatto un grande lavoro. Io gli dissi di guardare cosa aveva a disposizione in rosa e dirmi di cosa aveva bisogno. Ha accettato molti giocatori che altri allenatori non avrebbero accettato. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo preso ottimi giocatori come Torreira e Odriozola, ma abbiamo comprato anche Nastasic e Nico Gonzalez, senza dimenticarsi di aver recuperato Sottil e Saponara. Non è vero che 9 giocatori su 11 dovevano essere cacciati ed Italiano lo ha dimostrato. Ha rimesso in rosa giocatori che un anno fa non giocavano come Callejon. A battuta ho detto al mister che a Spezia ha fatto 39 punti con metà dell’ingaggio quindi qua deve fare il doppio dei punti".