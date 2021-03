Italiano-show conquista i quotidiani: "Coraggioso, più furbo e vincente"

Lo Spezia gioca con coraggio anche col Cagliari, pressando alto, costruendo tanto e alla fine vincendo 2-1. Per Vincenzo Italiano un successo fondamentale e voti positivi in pagella. "Ripresa arrembante, ma che finale sofferto", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 6,5. Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport perché "imbavaglia le fonti del gioco isolano e tiene lontano i rossoblù dalla sua area". Arriva un 8 da Tuttosport, secondo cui è un Italiano più furbo questo del girone di ritorno: "Mischia ancora le carte ma ritrova lo spirito aggiustando un po' le misure".

I VOTI DI ITALIANO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8