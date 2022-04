Italiano si gode la Fiorentina: "Vorrei sempre vedere la squadra che ha battuto il Napoli"

Parla così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nell'intervista ai canali ufficiali del club

"I tifosi viola? Ci siamo goduti tutto il loro affetto per quello che stiamo facendo, per quello che siamo riusciti a fare a Napoli, dove siamo stati davvero straordinari a compiere un'impresa contro una squadra forte e con uno stadio gremito". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nell'intervista ai canali ufficiali del club: "Quanto mi piace questa Fiorentina? Quella di domenica tantissimo per il carattere, la qualità, il coraggio che ha mostrato contro una grande squadra e in un ambiente non facile. La mia speranza è che da adesso alla fine la squadra si esprima sempre così, con questa voglia, con questo atteggiamento qua e sono convinto che di partite ne possiamo vincere ancora tante".