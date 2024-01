Italiano sulla Supercoppa: "Napoli difficile da affrontare. C'è una cosa da evitare"

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A MILAN IN VANTAGGIO SULLA ROMA ALL'INTERVALLO: LA SBLOCCA UN GRAN GOL DI ADLI Primo tempo molto piacevole a San Siro. Milan e Roma si affrontano a viso aperto, senza troppi tatticismi: per ora decide il gol segnato da Yacine Adli al 10'. Primo tempo molto piacevole a San Siro. Milan e Roma si affrontano a viso aperto, senza troppi tatticismi: per ora decide il gol segnato da Yacine Adli al 10'.