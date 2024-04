Italiano verso l'addio, ma ha fatto discorso chiaro: il retroscena

Pensieri e parole espressi ieri da Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Conference League col Viktoria Plzen

"Personalmente non mi dà fastidio nulla, ho la massima attenzione e concentrazione verso il mio lavoro con i ragazzi, per arrivare a traguardi come lo scorso anno che tutti vogliamo rivivere. Qualsiasi discorso non mi tocca, non mi interessa e non mi disturba. A un mese e mezzo dalla fine, con partite così importante, mi interessa solo la preparazione alle partite e vedere i ragazzi esprimersi al massimo. Quello è l'unico pensiero". Pensieri e parole espressi ieri da Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Conference League col Viktoria Plzen in Repubblica Ceca.