Izzo nel mirino della Roma: l'ex azzurro è già stato nella Capitale

La Roma non si fermerà al ritorno di Chris Smalling per sistemare la difesa di Fonseca e mantiene alta l'attenzione intorno al nome di Armando Izzo del Torino. Il giocatore è già stato avvistato nella capitale almeno un paio di volte ad agosto ma la trattativa col club granata è tutt'altro che facile visto il contratto in essere fino al 2024 e le possibili richieste da parte di Cairo. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.