James in Italia? Dopo il Napoli ci pensa Lotito, ma c'è il problema ingaggio

Nuove voci sull'arrivo di James Rodriguez in Italia, la scorsa estate ad un passo dal Napoli. A pensarci è la Lazio, che dopo l'esito della trattativa per David Silva, è alla ricerca di un profilo alternativo che abbia la stessa portata. Come si legge su 'Lalaziosiamonoi.it' l'obiettivo più prestigioso al momento è proprio James Rodriguez del Real Madrid, in scadenza nel 2021. Il suo cartellino vale circa 20 milioni, ma il problema più importante è legato all'ingaggio: oggi guadagna 6 milioni, la Lazio potrebbe offrire un ingaggio totale vicino ai 4 (come a Silva).