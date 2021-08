James vuole 'fuggire' dall'Everton: si riduce lo stipendio pur di arrivare in Italia

Tra i giocatori accostati al Milan c’è anche James Rodriguez. Il colombiano è fuori dai piani dell’Everton e il suo agente, Jorge Mendes, si è già messo all’opera per cercargli una nuova soluzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il colombiano sarebbe disposto anche ad abbassarsi lo stipendio pur di risolvere in fretta la questione legata al suo futuro. L’Everton, poi, non dovrebbe fare grosse resistenze per il cartellino.