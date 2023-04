John Elkann alza la voce e scrive agli azionisti Exor: "La Juventus nega ogni illecito"

TuttoNapoli.net

John Elkann, presidente di Exor (holding che detiene la maggioranza della Juventus), ha parlato in una lettera inviata agli azionisti e riguardante anche le vicende giudiziarie del club bianconero: "La Juventus nega ogni illecito", si legge su gazzetta.it. Il discorso di Elkann poi prosegue per iscritto: "In misura maggiore rispetto a molte delle nostre società, nel 2022 la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell’anno.