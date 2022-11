Jorginho conteso da Juventus e Barcellona: può lasciare subito il Chelsea

La Juventus ha messo nel mirino Jorginho per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e il mese di gennaio sarà decisivo

