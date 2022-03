Jorginho è l'uomo più atteso stasera con l'Italia: il futuro può essere alla Juventus

TuttoNapoli.net

Il Messaggero oggi in edicola disegna un ritratto di Jorginho, il regista dell'Italia, chiamato a guidare gli azzurri in una, magari due, notti decisive per il passaggio azzurro a Qatar 2022. E' la sua notte, anche se resiste il dubbio sull'eventuale calcio di rigore: dopo l'errore decisivo, potrebbe sopravanzarlo Domenico Berardi. Intanto c'è spazio anche per il futuro di Jorginho: ieri le parole dell'agente Joao Santos che aprono a un futuro in Italia, attualmente è bloccato come tutti i suoi compagni di squadra nel Chelsea di Roman Abramovich e così sarà fin quando la società non verrà ceduta. In pole per prenderlo c'è sempre la Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore.