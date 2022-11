Jorginho può lasciare il Chelsea: piace a un'altra italiana oltre alla Juventus

Non c'è solo il Barcellona sulle tracce di Jorginho, centrocampista della Nazionale in scadenza di contratto col Chelsea

Non c'è solo il Barcellona sulle tracce di Jorginho, centrocampista della Nazionale in scadenza di contratto col Chelsea. Il club catalano, oltre ai blues intenzionati a rinnovare il contratto dell'ex Napoli, nelle prossime settimane dovranno battere anche un altro club interessato. E a sorpresa è un club italiano: Si tratta del Milan che, scrive 'Sport', ha mosso passi importanti per ingaggiarlo a parametro zero.