Jorginho torna in Italia? Oltre alla suggestione Napoli ci pensa sempre la Juve: le ultime

Jorginho potrebbe tornare in Italia, campionato dove ha fatto benissimo. Oltre alla suggestione Napoli - legata, parole del suo agente, al ritorno di Sarri - c'è, sullo sfondo, l'interesse da sempre concreto della Juventus. La formazione allenata da Pirlo cerca un play per la prossima stagione e potrebbe essere proprio l'ex Verona il giocatore giusto. Ovviamente in estate servirà una ricca offerta per convincere il Chelsea. Lo riporta il quotidiano Tuttosport.