Jovic salva il Milan! La Salernitana sfiora l’impresa ma si fa riprendere in extremis

Termina il match tra Salernitana e Milan con il clamoroso risultato di 2-2

Termina il match tra Salernitana e Milan con il risultato di 2-2, sfida valida per la 17esima giornata di Serie A. Al 7' è stato Dia a costringere il portiere francese a rifugiarsi in corner. Alla mezz'ora, su un cross di Candreva, una fortuita deviazione di Bennacer ha chiamato l'estremo difensore rossonero a una smanacciata tutto istinto. La squadra rossonera passata in vantaggio grazie al terzo gol stagionale del centrale di difesa inglese Fikayo Tomori - bravo al 16' a farsi trovare al posto giusto al momento giusto su un assist di Leao - è stata raggiunta nel finale di primo tempo da una frustata di testa di Fazio che su un corner calciato da Candreva ha sovrastato Loftus-Cheek e ha trovato la rete del meritato pareggio.

Una Salernitana arrembante non rinuncia ad attaccare nel secondo tempo, fino a trovare il gol del momentaneo vantaggio. Al 63esimo la Salernitana realizza il gol del sorpasso all'Arechi. E' Antonio Candreva con un tiro dalla distanza a realizzare il gol del 2-1: una conclusione non irresistibile su cui Maignan commette un clamoroso errore non riuscendo a intercettare il pallone. L'azione era iniziata con Tomori che sera accasciato a terra: il difensore inglese, autore del momentaneo 0-1, prima della ripresa della partita è stato accompagnato a bordo campo causa infortunio. Al suo posto è entrato Alessandro Florenzi visto che Simic aveva già fatto il suo ingresso in campo al posto di Kjaer costretto al cambio dopo un colpo al volto subito sul finire del primo tempo. Con una gran conclusione di Mazzocchi, i granata sfiorano clamorosamente il colpo del 3-1. Poi il Milan imbastisce l'assedio e la Salernitana finisce per cedere al 90', quando Jovic, su sponda di testa di Giroud, si coordina col mancino e traffie Costil.

La gara finisce in tensione con una ressa che si accende e anche un'espulsione. Il match finisce 2-2, un risultato che lascia scontente entrambe le compagini.