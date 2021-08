Juric, è già scontro col Torino: scintille su promesse di mercato non mantenute

"Tra Juric e Vagnati sono già volate scintille", scrive questa mattina Tuttosport. "Quando arrivi 16° e 17° significa che ci sono tanti problemi. La squadra ha perso pezzi buoni e non è completa. C’è bisogno di giocatori importanti per alzare il livello. Sono preoccupato. Dobbiamo mettere altri giocatori dentro, così non andiamo da nessuna parte", così il tecnico croato dopo la sfida con la Cremonese. Il tecnico granata è deluso per le promesse non mantenute dalla società. Non il mancato arrivo di un giocatore in particolare, ma innanzi tutto la questione numerica dei rinforzi, ovviamente supportati da una qualità almeno media. Juric pensava si smuovere un po' le acque dopo l'amichevole con il Rennes ("Ora dobbiamo fare le scelte giuste, non sbagliarle"). Ci ha riprovato caldamente (in privato) a cavallo di Alkmaar, una settimana dopo. E poi ancora nei giorni successivi. Anche vivaci discussioni e scintille, col ds. Tutto normale, tutto prevedibilissimo, conoscendo Juric e le abitudini del Torino, scrive il giornale sportivo.