Juric si spazientisce col Torino: vuole garanzie di mercato e ha richieste da altri club

La pazienza di Ivan Juric sta finendo. Ne scrive Tuttosport, che fa il punto sulla situazione del Torino e del suo allenatore. Da tempo il croato manda segnali alla proprietà, da ultimo dopo la sconfitta contro il Napoli: vuole garanzie per aprire un nuovo ciclo e il mercato, evidenzia il quotidiano, è un nodo cruciale. Il ritardo nella pianificazione non andrebbe giù a Juric, che ritiene la società si debba muovere per tempo con l'obiettivo di sistemare alcuni ruoli chiave quali il portiere e il post Bremer.

Strappo difficile, ma il terzo anno...

L'ipotesi dimissioni, pure ventilata, in caso di mancata soddisfazione estiva, rimane lontana: lo strappo, nell'immediato sarebbe improbabile, anche se c'è da considerare che le sirene per Juric non mancano. Discorso diverso, invece, si dovrebbe fare per il futuro più lontano: ove il Toro non andasse incontro ai desideri del proprio allenatore, il terzo anno del croato in granata diventerà difficile da immaginare.