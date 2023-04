Juve, accolto ricorso di Nedved: rigettati quelli di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene

Nel dispositivo emesso dal Collegio di Garanzia del CONI che ha accolto (con rinvio alla Corte d'Appello) il ricorso della Juventus, vengono analizzati anche i casi dei singoli dirigenti ed ex dirigenti bianconeri.



Nello specifico, sono stati accolti i ricorsi di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e Enrico Vellano, mentre sono stati respinti quelli di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene.

Di seguito il testo del dispositivo: "Rigetta i ricorsi iscritti al R.G. n. 14/2023 (Agnelli/FIGC e altri), al R.G. n. 15/2023 (Paratici/FIGC e altri), al R.G. n. 16/2023 (Cherubini/FIGC e altri) e al R.G. n. 19/2023 (Arrivabene/FIGC e altri). Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Nedved e altri/FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A".