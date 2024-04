Juve, affondo per Zirkzee: Giuntoli già a lavoro per pressare il Bayern

C'è anche la Juventus su Joshua Zirkzee, secondo le ultimissime riportate da Sky Sport

C'è anche la Juventus su Joshua Zirkzee, secondo le ultimissime riportate da Sky Sport. L'attaccante del Bologna, autore di una straordinaria crescita in fatto di gol e continuità in questa stagione, secondo l'emittente è diventato obiettivo concreto anche dei bianconeri dopo essere stato sondato a più riprese dal Milan in vista del prossimo anno.

I primi contatti sono già andati in scena in questo senso, con la Juventus che starebbe inoltre facendo pressione sul Bayern Monaco: i bavaresi hanno in mano l'opzione di riacquisto dal Bologna per 40 milioni di euro, con Giuntoli che vorrebbe il riscatto al termine della stagione.