Juve, Agnelli avvisa: "L'obiettivo è mantenere la leadership in Italia e consolidare fatturato"

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Nel 2010 la Juventus occupava il 43/o posto nel ranking Uefa, adesso siamo al 5/o e ci sono le ragionevoli basi per arrivare alla fine di questa stagione al 4/o posto superando il Bayern Monaco". Così il presidente Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti. "L'obiettivo per i prossimi anni - ha detto ancora Agnelli - è di mantenere la leadership sportiva in Italia e competere sempre al più alto livello in Europa, restando tra i primi 12 club come livello di fatturato, consolidando i risultati economici e finanziari".