Juve, Agnelli chiama a raccolta i grandi club per la SuperChampions: rischio spaccatura fra ricchi e poveri

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'Eca, ha chiamato a raccolta per il prossimo 6 giugno a Malta tutti i club europei per discutere sul progetto della Superchampions. Stando a La Repubblica, l'Eca vuole cercare di ammorbidire la linea dura delle Leghe europee, ma restano distanze notevoli. Persino lo stesso Karl-Heinz Rummenigge, che ha fondato e diretto l'Eca, è contro. "Alcuni club importanti hanno scritto ad Agnelli chiedendo chiarimenti, altre società sembrano preoccupate o dubbiose. Temono una forte spaccatura fra ricchi e poveri (o presunti tali). Il clima è molto teso: da Malta verrà presa una decisione, non sono esclusi passi indietro. In base all'ultimo progetto club come il Milan e l'Atalanta avrebbero ben poche speranze di partecipare alla Superchampions, e il campionato italiano rischierebbe di diventare poca cosa...".