Juve, Agnelli ricorda il caso calcioscommesse e manda la frecciata a Conte: "Nel 2012 non è stato facile"

Parole al veleno, quelle del presidente Andrea Agnelli, rilasciate ieri nel giorno dell'assemblea dei soci. Spazio anche per una frecciata nei confronti dell'ex allenatore della Juve, al momento all'Inter, Antonio Conte: "In questi anni ci siamo trovati di fronte a tante difficoltà - ha detto il presidente Agnelli -. Sono stati periodi molto intensi e pesanti per chi lavora nella società: penso alla vicenda del Calcioscommesse, che ha coinvolto i tesserati Juventus nel 2012, fatti avvenuti comunque in altre società. Quale altro club avrebbe gestito sei mesi senza il capo allenatore in panchina? Penso all'inchiesta Alto Piemonte e quella successiva dell'antimafia. Non ultima l'inchiesta Last Banner quelle sulle ipotizzate estorsioni per la Juventus