Juve, Alex Sandro non salta il Napoli: esclusa la lesione

Nessuna lesione alla coscia sinistra per Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus uscito con qualche problema dalla vittoria di ieri dei bianconeri contro il Cagliari. Il brasiliano, stando a quanto raccolto, verrà valutato quotidianamente verso il Benevento. Resta comunque in dubbio per la prossima sfida di campionato, ma non per i prossimi impegni.