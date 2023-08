Juve, Allegri: "Avevamo diritto di partecipare alla Champions, ci riproveremo l'anno prossimo"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il successo contro il Real Madrid in chiusura della tournée negli Stati Uniti

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il successo contro il Real Madrid in chiusura della tournée negli Stati Uniti ha parlato ai cronisti presenti a Orlando: "Abbiamo finito questo periodo di lavoro bene, contro una squadra molto forte, che ha grande tecnica e altrettanta fisicità. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti aggredendo in avanti, poi è normale - le sue parole riportate da Gazzetta.it - che loro abbiano preso il sopravvento. Noi però ci siamo difesi bene, potevamo fare meglio su alcune palle perse nel secondo tempo però sono contento. Più che il caldo qui in Florida abbiamo patito l’umidità, però ci siamo subito ambientanti: la partita è stata giocata a un buon ritmo".

L'obiettivo per la prossima stagione

"Abbiamo iniziato un percorso, purtroppo siamo fuori dalle coppe europee nonostante ci siamo piazzati terzi e avremmo avuto il diritto di partecipare alla Champions League. Dobbiamo farne a meno e dobbiamo essere più concentrati sul campionato, per fare in modo di poter partecipare di nuovo alla coppa più importante nel 2024-25".

Focus sugli americani

"McKennie oggi ha fatto una buona partita e io sono molto contento. Weah era un po’ più stanco, però è un ragazzo che ha buone qualità e che sarà molto utile alla squadra".