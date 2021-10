Juve, Allegri: “Con l’Inter non è decisiva. Scudetto? Nerazzurri ancora favoriti”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così alla vigilia della sfida all'Inter, prossimo impegno in campionato dei bianconeri: "Sarà una bellissima serata, specie perché ci saranno 60mila spettatori: ci sono tante aspettative, è bello tornare a vivere certe partite. Verrà fuori una bella partita, contro due squadre importanti: l'Inter secondo me è ancora la favorita per vincere lo Scudetto, per noi è un test importante. Non è decisiva, questo no, lo era molto di più quella con la Roma".