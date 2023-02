GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI CADE ROVINOSAMENTE SUL CAMPO DELL'INTER: FINISCE 4-0 Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi LE ALTRE DI A JUVE, ALLEGRI: "DOBBIAMO RAGGIUNGERE I 40 PUNTI PER SALVARCI. MI VIENE DA RIDERE MA È COSÌ" "Il dato di fatto è che abbiamo 23 punti. Noi dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Il primo obiettivo è prendere chi ci sta davanti". Così Massimiliano Allegri ha... "Il dato di fatto è che abbiamo 23 punti. Noi dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Il primo obiettivo è prendere chi ci sta davanti". Così Massimiliano Allegri ha...