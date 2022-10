Juve, Allegri e il messaggio a Higuain: "Vederlo giocare era un piacere. Lo ringrazio"

TuttoNapoli.net

© foto di Marco Conterio

Dopo aver risposto alle domande della stampa nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rivolto un messaggio anche a Gonzalo Higuain: "Ieri ha dato l'addio al calcio Gonzalo Higuain. Gli volevo dare un saluto: vederlo giocare era un piacere, spiace quando smettono giocatori così. Gli faccio in bocca al lupo per la sua seconda vita. Lo ringrazio per quel che ha fatto per gli amanti dei gesti tecnici dei giocatori".