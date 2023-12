Juve, Allegri: “Frosinone insidioso, in 8 gare in casa ha perso solo col Napoli”

Alla vigilia di Frosinone-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato la gara dello Stirpe in conferenza stampa

Alla vigilia di Frosinone-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato la gara dello Stirpe in conferenza stampa: “È una partita insidiosa per vari motivi. Il primo perché è l’ultima prima di Natale e prima delle feste c’è sempre un clima diverso. E poi affrontiamo una squadra che in 8 gare in casa ha perso solo la prima col Napoli. E poi ha fatto una bellissima partita martedì. Vive un momento di grande esaltazione”.