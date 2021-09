Juve, Allegri ha scelto il modulo giusto dopo la sconfitta col Napoli

La Juventus riparte da Massimiliano Allegri che è una delle poche certezze che ha in questo momento. Il tecnico sceglie di rivedere un po' il suo assetto ed adottare, sulla base di quanto visto a Malmoe, un 4-4-2 come base, ma con delle accortezze. Come rivela La Gazzetta dello Sport, Kulusevski non ha convinto e finirà fuori dagli 11, mentre sarà Cuadrado a ricoprire il ruolo di ala di equilibrio. Per sfruttare le potenzialità di Chiesa sarà spostato in attacco, mentre De Ligt resta sospeso ed Arthur un mistero. Infine Rabiot avrà un ruolo più strategico. Insomma, Max le prova tutte pur di far rinascere una Juventus vincente.