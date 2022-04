Juve, Allegri infuriato per la ripetizione del rigore: il tecnico bianconero lancia la giacca

Massimiliano Allegri infuriato per la ripetizione del rigore che ha deciso il primo tempo di Juventus-Inter.

Massimiliano Allegri infuriato per la ripetizione del rigore che ha deciso il primo tempo di Juventus-Inter. Dopo la decisione di Irrati di far ripetere il penalty perché De Ligt era entrato in anticipo in area, l'allenatore bianconero ha gettato la giacca al vento per la rabbia.