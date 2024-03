Juve, Allegri: "Mondiale per Club? Frutto del lavoro fatto dal club in questi anni"

"Futuro? Ho un anno di contratto, sono molto sereno".

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, ha parlato anche della qualificazione al Mondiale per Club dell'estate 2025, arrivata in settimana dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions League, affrontando poi anche l'argomento relativo al suo futuro: "Credo che sia frutto del lavoro fatto dal club in questi anni.

Futuro? Ho un anno di contratto, sono molto sereno. Siamo e dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi di quest'anno. Momentaneamente abbiamo raggiunto il Mondiale, un'avventura bellissima, perché è una competizione nuova con grandissime squadre e sarà bello. Gli obiettivi vanno raggiunti, giocare la Champions l'anno prossimo. Per farlo bisogna arrivare dentro entro il 25 maggio".