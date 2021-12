Juve, Allegri: “Non sarà semplice arrivare tra le prime quattro. Su Milan-Napoli…”

L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna al Dall'Ara. "Dovevamo riprendere a capire i momenti della partita, a Venezia abbiamo preso gol invece oggi i ragazzi hanno fatto bene la fase offensiva che quella difensiva. Rispetto a Venezia siamo entrati in campo meglio, non bene come giro palla perché abbiamo concesso qualcosa. La squadra ha fatto una buona partita ed è una vittoria anche meritata. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo preparare due mesi meravigliosi da giocare".

C'è stata una gestione più matura della partita?

"E' normale che c'è da migliorare, ci sono dei momenti della partita che devono essere migliorati. Sono contento della cattiveria agonistica".

Arrivabene ha detto che non ci saranno grandi colpi di mercato a gennaio, servono dei ritocchi?

"La rosa della Juventus è ottima, bisogna lavorare con questi giocatori sull'autostima e sulla mentalità. Lavoreremo fino a giugno con questi, martedì adesso c'è da vincere un'altra partita. Nelle ultime quattro partite abbiamo preso solo un gol, bisogna anche migliorare. Sono contento di questa rosa, sapevamo che non era semplice arrivare tra le prime quattro".

Come ha visto Arthur?

"Arthur nasce come mezzala, centrale davanti alla difesa lo ha fatto poco. A lui piace fare molti più tocchi, stasera ha fatto una grande partita ed è stato bravo quando doveva tenere la sfera perché difficilmente gliela togli. Poi ha cominciato a ciondolare la testa visto che da tanto che non giocava e ho fatto il cambio".

E' equilibrato anche nello spogliatoio?

"Nello spogliatoio sono sia equilibrato che meno, abbiamo un 2022 davanti bello da giocare".

Qual'è il risultato ideale di Milan-Napoli?

"Io voglio vincere la partita di martedì per andare tranquilli alle feste".