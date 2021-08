Juve, Allegri non si nasconde: "Il nostro obiettivo è tornare a vincere lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così l’amichevole vinta contro l’Atalanta: "È stato un bellissimo test contro un’ottima Atalanta, ci hanno creato dei problemi. Nel primo tempo forse abbiamo verticalizzato un po’ troppo, poi nel secondo tempo è andato un po’ meglio. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio che ci abbiamo messo. Io vedo tutti bene, hanno fatto tutti bene. Siamo un gruppo e stiamo diventando una squadra. A livello di testa dobbiamo essere tutti nelle condizioni di poterci mettere a disposizone della squadra".

Su Ronaldo: "Non è diverso dagli altri. Era in programma di fargli fare 60 minuti e ne ha fatti 65. Ha gestito la palla, sta lavorando sereno".

Su Locatelli: "È un giocatore del Sassuolo. Ramsey ha fatto una buona partita, ha un ottimo futuro davanti alla difesa. Quando migliorerà la condizione, secondo me farà ancora meglio".

Sul PSG: "Non lo so, il nostro obiettivo è tornare a vincere il campionato e non sarà facile. La Champions è un desiderio, dobbiamo prima passare il turno come obiettivo perchè alla fine è una competizione legata troppo agli episodi. Lo scorso anno il Chelsea non era favorito e ha vinto".