Juve, Allegri punta il Napoli: "Ora sono a totale disposizione. Scudetto? Dobbiamo alzare l'asticella"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro l'Udinese, l'attaccante della Juventus Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN: "Questa vittoria è per Gianluca Vialli. E' stata una grandissima persona, ho avuto la fortuna di incrociarlo nella mia vita ed è stata una fortuna per quello che ci ha passato a livello umano. Nel periodo in Nazionale all'Europeo è stato un giocatore in più, scendeva in campo con. Le emozioni sono tantissime, ci sarebbe da parlarne per ore e ore del campione che è stato. Questa vittoria è per lui".

Sei tornato ad essere decisivo.

"Purtroppo sono stato fermo 15 giorni durante il ritiro, il mister non ha voluto rischiarmi nelle amichevoli. Sono rientrato un po' dopo rispetto ai compagni ma sono a disposizione del mister, dove mi fa giocare cerco di dare il massimo".