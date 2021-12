Juve, Allegri può sorridere: per il Napoli recupera quasi tutti gli infortunati

Una settimana di riposo pieno per ripresentarsi con le batterie cariche sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, da quello mentale. Massimiliano Allegri ha concesso sette giorni di stop alla sua squadra dopo la vittoria col Cagliari permettendo a tutti di potersi godere il Natale in famiglia. Giovedì pomeriggio riprenderanno i lavori alla Continassa perché poi, una settimana più tardi, a Torino arriverà il Napoli di Luciano Spalletti. E Allegri, per la sfida ai partenopei, recupererà quasi tutti gli infortunati di dicembre.

Dybala, Chiesa e Chiellini subito con i compagni.

Detto di Moise Kean che ha chiuso il suo 2021 con una leggere distorsione alla caviglia che però non ha destato sin da subito preoccupazioni, il tecnico livornese si appresta a veder rimpolpato il reparto offensivo sin dal primo allenamento. Dybala e Chiesa infatti, dopo i rispettivi stop alla coscia, sono ormai arruolabili nella ripresa dei lavori con i compagni. Ça va sans dire, due innesti fondamentali per i big match di gennaio. Con loro tornerà a correre sui campi del centro sportivo bianconero assieme al resto della squadra anche capitan Giorgio Chiellini che ha smaltito gli acciacchi fisici delle ultime settimane.

Danilo, ancora qualche giorno. Incognita Ramsey.

Più indietro invece l’altro infortunato di lunga data Danilo, fermatosi per una lesione di medio grado alla coscia il 20 novembre. Per il brasiliano servirà ancora qualche giorno di terapia e allenamento personalizzato per mettersi definitivamente alle spalle l’acciacco ed evitare pericolose ricadute. In ultima istanza, l’incognita Aaron Ramsey: out dalla sosta di novembre per un “problema al flessore”, Allegri dixit. Sempre citando il tecnico bianconero, il gallese ormai è sempre più “ai bordi del campo”.