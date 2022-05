Juve, Allegri: "Raggiunto obiettivo 4° posto, ma dobbiamo fare ancora punti e giocheranno i migliori!"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro il Genoa, ha parlato dalla sala stampa della Continassa

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro il Genoa, ha parlato dalla sala stampa della Continassa: "Mancano 3 partite e dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto con 3 giornate d'anticipo e ne siamo felici. Domani sarà una gara con una squadra che deve salvarsi, andrà in campo la formazione migliore. Danilo riposerà, ultimamente si è allenato poco e visto che l'obiettivo è raggiunto gli ho dato qualche giorno di riposo e domenica si riaggregherà alla squadra. Pellegrini ha la caviglia in disordine, tutti gli altri saranno a disposizione. Rientrerà Cuadrado e ci sarà De Sciglio. Serve fare un risultato positivo, perché questo aiuta ad allenarsi meglio e a preparare bene le partite".