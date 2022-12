Juve, Allegri rimanda il rientro di Vlahovic: "Oggi ha corso la prima volta. E tra farlo e giocare..."

TuttoNapoli.net

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in zona mista ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, dopo l'1-1 contro lo Standard Liegi. Il tecnico ha cominciato ricordando Pele: "Mi colpiva la semplicità con cui giocava, ma quella fa parte dei grandi campioni. A quel livello c'erano lui, Maradona e Messi. Credo che lui fosse l'esempio emblematico del gioco del calcio".

Come ha ritrovato la squadra?

"Per la partita di Cremona dobbiamo riattaccare la spina ed avremo a disposizione credo Chiesa, ma vedremo in questi giorni. Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e De Sciglio stanno lavorando bene e tutto sta procedendo per il meglio, ma a Cremona non ci saranno. L'importante è riattaccare la spina, abbiamo lavorato bene in questi giorni... Nel primo tempo oggi abbiamo fatto alcune cose buone, altre meno... Eravamo un po' troppo lenti con la palla, mentre il secondo tempo è stata una squadra un po' più sbarazzina, ma anche perché erano tutti ragazzi che avevano giocato le ultime due partite".

Chi recupererete per il Napoli?

"Buonanotte... C'è Napoli, ma prima cerchiamo di andare a Cremona e non sarà facile. Loro sono una squadra rognosa e come tiri, come cross, come conclusioni è una squadra tra le prime del campionato. È un campo sempre difficile e bisogna stare molto attenti, soprattutto perché sarà la prima dopo la sosta e quando ci sono queste partite devi avere l'approccio mentale giusto".

Lei è preoccupato per Vlahovic?

"No. Io non sono mai preoccupato, pensate che filosofia di vita ho io. Io vedo tutte le cose come un'opportunità. Se noi avessimo avuto Pogba e tutti i grandi giocatori che abbiamo forse Miretti, Fagioli non avrebbero giocato. Sono tutti bravi a dire: 'Non fate giocare i giovani'. I giovani, a meno che non siano giocatori straordinari, giocano se si verificano determinate situazioni. Poi ha giocato Iling, Soulé sta crescendo, Enzo ha fatto una bella partita... Sono dei ragazzi che hanno un futuro davanti e sono molto contento".