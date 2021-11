Juve, Allegri: "Sarò il passato, ma nel calcio un dato non cambia: la differenza reti"

Avete preso atto del fatto che quando dovete fare la gara per la Juventus è più complicato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Questa Juve deve avere la serenità di continuare a lavorare perché la squadra è ottima. I ragazzi si stanno impegnando e in questo momento ciò che ci penalizza è la differenza reti, un dato inconfutabile. Magari da domani faremo quattro gol a partita, non lo so, i gol nelle gambe Dybala, Morata, Chiesa, Kulusevski, McKennie e i difensori li hanno. In questo momento qui ne abbiamo fatti meno, abbiamo fatto 18 gol e subiti 15. Le squadre che ci stanno davanti hanno segnato molto di più. Il calcio è cambiato, ma c'è una cosa che non cambia, è la differenza reti. Da quello non si può scappare".