Juve, Allegri si nasconde: "L'Inter è la favorita per lo scudetto, lo hanno pure detto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa manca alla Juve per contrastare l'Inter? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Genoa - gara valida per la 16esima giornata di Serie A - ha risposto così: "L'Inter in questo momento è la favorita del campionato, è stata costruita per vincere il campionato.

L'hanno detto loro, l'ha detto ieri il presidente Zhang nella cena di Natale: il loro obiettivo è la seconda stella e per raggiungerla devono vincere il campionato. Noi invece abbiamo un percorso diverso che è stato iniziato, ci sono giocatori che stanno facendo molto bene, di cui sono molto contento, ma non bisogna accontentarsi e serve continuare a lavorare per migliorare. Un passettino alla volta, in una partita non vinci o perdi il campionato che è un percorso. Ci sono da gestire tutti i momenti, anche quelli difficili. Dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a lavorare".