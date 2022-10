Juve, Allegri spiega l'esclusione di Milik: "Sta bene, ma voglio sfruttare il momento di Kean"

Ha parlato così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Empoli.

Ha parlato così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Empoli della scelta di escludere l'ex azzurro Arkadiusz Milik in favore di Moise Kean "Non è semplice perché l'Empoli è una squadra che gioca bene, sbarazzina. Dobbiamo fare una partita giusta di squadra, altrimenti il risultato di sabato è fine a se stesso. Kean è un momento che sta bene, Milik lo stesso ma ho fatto questa scelta anche per sfruttare il momento buono dello stesso Kean. Ero indeciso se far giocare insieme Paredes e Locatelli ma c'è la Champions, l'Empoli ha gamba e dovrà mettersi al pari loro per intensità".