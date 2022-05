Juve, altra beffa: Rüdiger ha già fatto le visite col Real Madrid

Secondo Marca avrebbe già sostenuto le visite mediche e trovato l'accordo definitivo per un contratto fino al 202

Antonio Rüdiger è di fatto un nuovo giocatore del Real Madrid: beffata dunque la Juventus che pensava di poter prendere a costo zero il difensore in uscita dal Chelsea. Manca ancora l'annuncio ufficiale, che arriverà al termine della stagione, ma il passaggio del difensore tedesco alla corte di Carlo Ancelotti è ormai cosa fatta.

Secondo Marca avrebbe già sostenuto le visite mediche e trovato l'accordo definitivo per un contratto fino al 2026, con uno stipendio che, bonus inclusi, potrà arrivare fino a 10 milioni di euro a stagione. Per lui, che il 30 giugno andrà in scadenza col Chelsea, anche una clausola rescissoria da 400 milioni.