Juve, altra complicazione in uscita: la Roma prende Smalling e molla Rugani

Ultimissime di mercato sulla Roma, da tempo alla ricerca di un difensore per completare il reparto arretrato dopo la partenza di Manolas. In questo senso - riporta Sky Sport - sembra essere ad un passo Chris Smalling, centrale inglese classe '89 del Manchester United. Si tratta di un'operazione in prestito secco da 3 milioni di euro. Il giocatore in questi minuti si trova nella sede del club inglese per definire i dettagli e già nelle prossime ore potrebbe sbarcare a Roma. Con questo arrivo si complica la cessione di Rugani in casa Juve, con i bianconeri sempre più in difficoltà nel mercato in uscita.