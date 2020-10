Juve, altra tegola per Pirlo: si fa male anche Ramsey in nazionale

Aaron Ramsey salterà la gara di UEFA Nations League contro la Bulgaria di mercoledì sera per infortunio. Il centrocampista gallese, informa il sito ufficiale della federazione gallese, ha giocato nella sfida all'Irlanda di domenica ma a causa dell'ennesimo infortunio non potrà essere a disposizione del ct domani sera. Da vedere in che condizioni tornerà da Pirlo.