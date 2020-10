Juve, altri 3 giocatori dell'Under 23 positivi al Covid-19: i casi salgono a 6

La Juventus, con una nota apparsa sul suo sito internet, ha fornito gli aggiornamenti in merito alla formazione under 23: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa oggi la positività al Covid 19 di altri tre componenti del gruppo squadra U23: si tratta dei giocatori Bucosse e Wesley e di un componente dello staff. Radu Dragusin, di ritorno dal ritiro della nazionale rumena, è entrato in isolamento fiduciario a causa della riscontrata positività al Covid 19", si legge su Juventus.com.