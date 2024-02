Juve ancora a caccia di un centrocampista: proposta una stella del Real Madrid

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, attraverso i soliti intermediari, è stata prospettata al club bianconero l'ipotesi

Ipotesi Toni Kroos per la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, attraverso i soliti intermediari, è stata prospettata al club bianconero l'ipotesi relativa al centrocampista tedesco, che potrebbe arrivare a parametro zero, visto che il suo contratto con il Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno. Nessuna trattativa in corso: anche perché in questo momento il 35enne tedesco sta valutando il prolungamento di un anno con il club spagnolo, ma nel caso in cui non dovesse arrivare la firma la società torinese potrebbe prendere in considerazione questa possibilità.

Altro parametro zero.

Più concreta, invece, è la corsa a un altro giocatore in odore di svincolo: Felipe Anderson. Già, perché nei piani della Juve c’è anche l’idea di aumentare l’imprevedibilità tra trequarti e attacco. A maggior ragione se Federico Chiesa non dovesse rinnovare. Kenan Yildiz è intoccabile e verrà blindato (presto il rinnovo), mentre il 30enne brasiliano può diventare un’occasione a zero.

Prosegue il casting.

Siamo soltanto a febbraio, ma la Juventus sta già gettando le basi per stabilire le proprie strategie per il mercato estivo. Si partirà da Koopmeiners, poi si cercherà l'affondo per gli altri, con Rabiot che potrebbe semplificare l'estate bianconera, ma il suo eventuale rinnovo non arriverà comunque prima della fine del campionato.