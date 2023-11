Juve, ancora guai: indagati 11 procuratori per "mandati fittizi"

Questa la notizia che sta facendo il giro del web in queste ore, con il club bianconero alle prese con una nuova possibile grana giudiziaria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rapporti Juve - agenti, indagati 11 procuratori per "mandati fittizi". Questa la notizia che sta facendo il giro del web in queste ore, con il club bianconero alle prese con una nuova possibile grana giudiziaria. Si legge su Sportmediaset: "Nuovi sviluppi nell'ambito del secondo filone sportivo nato dall'inchiesta Prisma. I rapporti tra la Juve e undici agenti sono finiti sul tavolo della commissione federale che si occupa dei procuratori e i singoli casi verranno giudicati dal prossimo 22 dicembre.

Nel dettaglio l'accusa contestata è quella per "aver stipulato con la società Juventus contratti di mandato fittizi, ricevendo corrispettivi inesistenti, al fine di recuperare un credito precedentemente maturato e non contabilizzato, in violazione di plurime disposizioni disciplinari".