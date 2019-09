Juve ancora in difficoltà, 1-1 al 45' a Brescia: bianconeri trovano l'ennesima autorete in mischia

Un gran bel primo tempo, quello andato in scena al Rigamonti fra Brescia e Juventus. Col risultato, 1-1, che lascia tutto aperto in vista di una ripresa che si annuncia combattuta e all'insegna dello spettacolo. Vantaggio Brescia con Alfredo Donnarumma, pareggio Juve grazie all'autorete di John Chancellor.

Brescia che inizia subito forte, cavalcando l'entusiasmo che si respira all'interno dell'impianto per la presenza dal primo minuto di Mario Balotelli. E al 4' ecco il vantaggio: Tonali conquista palla e avanza fino alla trequarti bianconera scaricando su Romulo. L'ex Lazio e Genoa apre a destra proprio per Donnarumma che controlla e calcia trovando il clamoroso vantaggio, sfruttando anche una marcatura non proprio impeccabile di Alex Sandro e una mezza papera di Szczesny.

La rete esalta il pubblico di casa, anche se la Juve prova subito (seppur con poca consistenza) a trovare il pareggio. Ma le conclusioni di Rabiot, Higuain, Ramsey e Khedira finiscono fuori o fra le braccia di Joronen.

Al 30esimo ecco l'uomo più atteso della serata: Balotelli conquista e calcia una punizione da 35 metri. Tiro forte e teso, Szczesny ci mette la manona e devia in corner. La Juventus pare faticare a trovare sbocchi e così al 39esimo serve un autogol per trovare l'1-1: angolo di Dybala, uscita non proprio perfetta di Joronen e pallone che sbatte sulla spalla di Chancellor prima di finire in rete. E dopo 45 minuti più 2 di recupero l'arbitro Pasqua manda le squadre negli spogliatoi col risultato di parità.