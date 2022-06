Juve, Arrivabene annuncia addio De Ligt: "Impossibile trattenere chi vuole andarsene"

Lunga intervista al CEO di Juventus, Maurizio Arrivabene, in esclusiva con Tuttosport. E su Matthijs De Ligt il dirigente dei bianconeri è stato chiaro

Lunga intervista al CEO di Juventus, Maurizio Arrivabene, in esclusiva con Tuttosport. E su Matthijs De Ligt il dirigente dei bianconeri è stato chiaro: "Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto".