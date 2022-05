Juve, Arrivabene frena entusiasmo tifosi: "Non faremo colpi di teatro sul mercato"

"Non faremo colpi di teatro". È recidivo, Maurizio Arrivabene, che ha parlato a Sky Sport sminuendo il mercato che verrà

"Non faremo colpi di teatro". È recidivo, Maurizio Arrivabene, che ha parlato a Sky Sport sminuendo il mercato che verrà, come già fatto a gennaio. "Sarà strano a causa del Mondiale, non mi aspetto tante operazioni. Quest’anno sarà più importante quello di gennaio. Per la Juventus la volontà è quella di fare degli investimenti sostenibili e per il momento non c’è nessuna intenzione di fare colpi di teatro"

Su Vlahovic. "È un giocatore che non si discute, assolutamente. Ricordo Ibrahimovic che nel suo primo anno alla Juve era criticato, poi è esploso. Si tratta solo di dare fiducia al giocatore e lasciarlo crescere in pace. Giocare in una grande squadra necessita tempo, farà vedere quello che vale".